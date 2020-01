Libia: razzi sull’aeroporto di Mitiga, dove c’è il contingente italiano. L’imperialismo turco preoccupa anche gli arabi

Libia, tregua ancora violata. Ma non dal generale Haftar, lui difende il popolo libico dall’invasione turca. Ma dalla stessa Turchia, che si giustifica dicendo di essere in Libia per “addestrare” non si sa chi. Intanto oggi sospesi i voli da e per l’aeroporto internazionale di Mitiga, unico scalo funzionante a est di Tripoli in Libia, dopo il lancio di razzi da parte dell’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar. Lo rende noto l’emittente Alahrar. A quell’aeroporto sono di stanza anche gli italiani. Il portavoce delle forze di Tripoli – il governo-fantoccio dellaUe – Mohammed Gununu ha affermato che ”le milizie di Haftar hanno colpito l’aeroporto internazionale di Mitiga a Tripoli con sei razzi Grad sparati per minacciare il traffico aereo, in una flagrante minaccia al traffico aereo e in una nuova e ripetuta violazione del cessate il fuoco”, ha detto. Non ha specificato però quali fonti dicono che i razzi sono dell’Lna. È sempre una guerra, non sul terreno, ma di propaganda.

Intanto le forze fedeli al generale Khalifa Haftar hanno abbattuto un drone turco decollato dall’aeroporto di Mitiga, a est di Tripoli, nel tentativo di colpire le forze dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) nella capitale libica. Lo ha riferito il portale d’informazione Libyan Address, ritenuto vicino a Haftar.

Libia, per la Lega follia riavviare la missione “Sophia”

La Lega interviene sulla crisi libica. “Reintrodurre la missione Sophia sarebbe un’autentica sciagura per il nostro Paese”. Lo sostiene l’eurodeputata della Lega Silvia Sardone. “Ho presentato un’interrogazione alla Commissione Ue per sapere le intenzioni dell’Europa”, rende noto l’europarlamentare. “Lo scopo della missione – continua la Sardone – era quello di scongiurare le tragedie dell’immigrazione e la violazione dell’embargo sulle armi alla Libia. Ma nel tempo, giustamente, la missione era stata accantonata, vista la sua quasi totale inutilità”. “Le navi di Sophia – prosegue – erano posizionate in acque internazionali e, più che vigilare su possibili reati, fungevano da mezzi di salvataggio per i barconi pieni di immigrati, spesso clandestini, che poi venivano portati in Italia”.

La missione ha solo facilitato gli sbarchi clandestini

“La missione – aggiunge l’eurodeputata – ha pertanto avuto un ruolo molto importante nell’aumento degli sbarchi in Italia durante gli anni precedenti. Ripristinare Sophia rischia di produrre un nuovo fallimento, penalizzando ulteriormente l’Italia e facilitando i trafficanti di uomini”. Per l’eurodeputata milanese, Sophia “non è uno strumento utile per stabilizzare la Libia, né per limitare l’arrivo di armi. Il Pd come al solito sostiene, a partire dal commissario Gentiloni, queste proposte che vanno contro gli interessi italiani. Anche a livello europeo, evidentemente, l’unico scopo della sinistra è far ripartire l’immigrazione senza freni”, conclude. Cinzia Bonfrisco, eurodeputata della Lega, ha dichiarato recentemente a Formiche.net di non essere contraria, a titolo personale, a ragionare su un eventuale riavvio di Sophia, a patto che gli sbarchi dei migranti salvati in mare non avvengano più solo in Italia.

Gli arabi: la Ue difenda Grecia e Cipro dai turchi

Persino gli arabi ammoniscono sui rischi dell’imperialismo di Erdogan. ”La Turchia fa la voce grossa, ma c’è un dato di fatto che non può essere omesso: la Grecia e Cipro sono membri dell’Unione europea ed è suo compito difenderli”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Lega araba, Abu Al-Gheit, alla tv di Stato egiziana. ”I confini marittimi dell’Egitto sono chiari – ha aggiunto – Non dobbiamo preoccuparci della posizione dell’Egitto nel Mediterraneo orientale, gli accordi hanno reso la situazione ideale”.