L’Anpi, l’associazione partigiani, non ha rispetto neanche dei morti. L’associazione nostalgica infatti aveva chiesto al sindaco di Rapallo di non mettere corone d’alloro per i Caduti della Repubblica Sociale italiana. Ma la senatrice a vita Liliana Segre, cittadina di Rapallo, ha liquidato la sciocchezza. “I morti sono tutti uguali. Non togliamo le corone a nessuno“. La Segre infatti ha risposto così ha un giornalista che le chiedeva un commento sull’inqualificabile richiesta dell’Anpi. Lo hanno riportato i quotidiani Libero e il Giornale. Il fatto risale al 2 gennaio, quando Liliana Segre si era recata a Rapallo per incontrare sindaco della cittadina ligure Carlo Bagnasco e il deputato Roberto Bagnasco, entrambi di Forza Italia.

“Quello con Rapallo è un legame molto antico. Rapallo fa parte della mia vita”, ha detto la senatrice. A Rapallo infatti vive il figlio Alberto Belli Paci, che vive con la sua famiglia nella casa che il nonno della senatrice – come scrive Levante News – aveva acquistato nel 1937. A fine dicembre il Comune rapallese ha conferito alla Segre, all’unanimità, la cittadinanza onoraria. Come ha scritto il sindaco, “è un grande onore la visita della senatrice Liliana Segre a Rapallo. Un incontro semplice ed informale che ricorderò per sempre. Durante la visita abbiamo parlato di tanti argomenti che riguardano la storia del nostro paese e del mondo intero”. Il sindaco Bagnasco ha ricordato che la Segre “ha speso la sua vita nella lotta contro ogni forma di odio. Promuovendo ultimamente, anche la creazione in Senato di una commissione permanente che si occupi di in maniera costane di questo, di cui, tra l’altro sarà la presidente”.

L’Anpi mossa dall’odio non vuole fiori per la Rsi