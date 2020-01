La Russa: “Cara senatrice Segre, lei e Almirante non siete inconciliabili. Se lo avesse incontrato…” (video)

“Nessuna incompatibilità, signora Segre, tra la sua cittadianza onoraria e una via intitolata a Giorgio Almirante a Verona”. Da Salsomaggiore, luogo natio del grande leader del Msi, Ignazio La Russa ha lanciato una messaggio forte, di grande civiltà alla senatrice. “Qui nacque Almirante. Nessuna via, targa o piazza ne testimonia la nascita. Ma se ci fosse non mi meraviglierei. Così come è un atto assolutamente lecito che molte città abbiano intitolato una strada ad Almirante”. Presegue La Russa: “Il tema è tornato alla ribalta perchè la senatrice Segre ha ritenuto incompatibile con la cittadinanza onoraria a lei conferita che Verona abbia intitlato ad Almirante una via. Credo di non urtare la sensibilità della senatrice Segre, che rispetto, dicendole che i due fatti non sono inconciliabili. La destra, che è figlia del grande leader scomparso, ha più convintamente e decisamente di tanti altri condannato senza se e senza ma le leggi razziali e qualunque discriminazione razziale”.

“Se la signora Segre avesse conosciuto Almirante…”

Con rammarico Ignazio La Russa aggiunge: “Se la signora Segre lo avesse consciuto, sicuramente avrebbe dato di quell’uomo un giudizio completamente diverso. Purtroppo Almirante è morto e un incontro con la Segre non è possibile. Un incontro tra i due – ne sono certo- avrebbe risolto la questione”. La Russa allora prenderà un’iniziativa importante, spiega nel bel video: “Regalerò due libri alla signora Segre. Uno in particolare: che spiega il rapporto di Almirante con gli ebrei. Egli fu nascosto da un ebreo quando avrebbe potuto rischare la vita. E a sua volta – racconta- nascose una famiglia ebrea, nel timore che venisse deportata. Rileggendo quelle pagine, credo che la senatrice Segre potrà capire che ci può essere rispetto per Almirante; così come noi non solo rispettiamo, ma siamo solidali con lei nel condannare gli episodi che hanno segnato la comunità ebraica”.