Nel video, che sta facendo sbellicare le diplomazie internazionali, si vede il premier italiano Giuseppe Conte che cerca un posto in prima fila nella foto ricordo della Conferenza internazionale sulla Libia a Berlino. Invano, però. Il suo “assalto” viene respinto.

Conte arriva per ultimo e ci prova

L’Italia non ha diritto a stare avanti, stabiliscono i potenti di turno. Il presidente del Consiglio italiano viene così rispedito indietro mentre al centro resta la padrona di casa, la cancelliera Angela Merkel. Accanto a lei il presidente Emmanuel Macron da un lato e il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, quindin il premieri turco Recep Erdogan e il britannico Boris Johnson. Arrivano per ultimi il prmier russo Vladimir Putin e il premier Giuseppe Conte. Il primo viene accolto in prima fila, il nostro premier, non senza imbarazzo dei presenti, trova posto in seconda fila, dopo aver cercato invano un posto in prima fila. Non la prima e forse neanche l’ultima volta che Conte fa registrare una gaffe fantozziana…