Iran, tra gli storici e i giornalisti di destra c’è chi difende Trump: «Finalmente qualcuno con le palle»

Non tutti sono contro Trump per l’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani. In Italia molti personaggi noti plaudono all’iniziativa americana. «Finalmente qualcuno con le palle», ha twittato Paola Ferrari (da sempre orientata a destra) rispondendo a Mario Calabresi. L’ex direttore di Repubblica aveva scritto: «Che vecchia e terribile sensazione, un presidente che in un anno elettorale, mentre è accusato di tradimento, alza la posta, scatena l’inferno e twitta la bandiera a stelle e strisce. Qualcuno spiegherà che è così che si fa, per me è follia».

Di diverso avviso Paola Ferrari. «Grande azione dell’intelligence americana contro un loro nemico giurato – ha replicato via social – Finalmente qualcuno con le palle. Ne avessimo anche noi invece politicamante corretti capaci solo di subire e criticare». Una posizione che non è passata inosservata. A partire da Selvaggia Lucarelli che in un tweet ha ironizzato prendendo spunto dalla “rivalità” tra la giornalista Rai e Diletta Leotta: «Se l’intelligence americana elimina anche Diletta Leotta, si appende il poster di Trump in cameretta».

Il web insulta Paola Ferrari Su Twitter gli utenti si sono scatenati. C’è chi propone di far «fare a Paola Ferrari l’inviata a Baghdad», e chi invece la candida per l’Iran. «È consigliere di Trump» cinguetta un altro. Fabio Capra, assessore al Comune di Brescia, chiama alla «resistenza civile contro bufalari, sovranisti e razzisti. Voglio vedere come si presenta alla prossima Domenica Sportiva Paola Ferrari. Con le palle di #Trump o con le orecchie d’asino di #Salvini». E poi c’è una valanga di insulti. C’è chi la bolla “gallina” e chi dice che non ha “cervello”. Un altro ancora sfodera il “vaf…”. E, come da copione, nessuno a sinistra si scandalizza. Calabria, Jole Santelli presenta le liste. Gelmini: sarà la prima presidente donna della Regione Il Pd al governo non è pervenuto. Il “decisionista” Zingaretti è in balìa dei 5Stelle Numerosi giornalisti appoggiano Trump Paola Ferrari non è l’unica ad avere appoggiato l’iniziativa americana. Anche Maria Giovanna Maglie ha spezzato una lancia a favore di Trump. Dopo l’uccisione del comandante iraniano Qassem Soleimani, in molti si sono schierati con gli Stati Uniti. Primo fra tutti Matteo Salvini che in un tweet ha ricordato: «Donne e uomini liberi devono ringraziare il presidente Trump e la democrazia americana per aver eliminato Soleimani, uno degli uomini più pericolosi e spietati al mondo, un terrorista islamico, un nemico dell’Occidente, di Israele, dei diritti e delle libertà». A fargli eco anche la Maglie che ha scritto: «Bravo! È il momento di far capire dove si sta agli antiamericani e agli antisemiti. Meglio chiarire equivoci. Senza gli americani Israele non esisterebbe più da tempo».

«Ben fatto»