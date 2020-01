Crisi Iran-Usa, il raid americano di questa notte è commentato con diversi accenti e diverse sfumature nell’ambito del centrodestra. Se Matteo Salvini ha accolto con entusiasmo la notizia dell’attacco americano, più meditato e articolato è il giudizio di Giorgia Meloni. «La complessa questione mediorientale, in cui si innesta la rivalità tra Iran e Arabia Saudita, non merita – a giudizio delle leader di FdI- tifoserie da stadio ma necessita di grande attenzione». «Una escalation delle tensioni in Medio Oriente (con possibili ripercussioni anche in Libia) – prosegue la Meloni – non è nell’interesse dell’Italia, perché rischia di acuire il problema immigrazione, alimentare il terrorismo e danneggiare ulteriormente l’economia europea». Il commento della leader di Fratelli d’Italia alla crisi internazionale scoppiata questa notte è affidato a un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

«In questo quadro -aggiunge la Meloni- esprimo la più ferma condanna al gravissimo assalto all’ambasciata statunitense in Iraq e una forte preoccupazione per le conseguenze della reazione americana che ne è seguita. L’Italia e l’Unione Europea dovrebbero fare tutto il possibile per favorire un percorso di pacificazione dell’area che garantisca la sicurezza di Israele ma anche la lotta senza indugi agli integralisti islamici dell’Isis, e non solo, che hanno insanguinato il Medio Oriente e fatto strage delle minoranze etniche e religiose, soprattutto cristiane. La mia principale preoccupazione va oggi ai nostri soldati presenti sul campo che senza una celere e chiara presa di posizione dell’Italia sulla strategia da tenere, rischiano di essere messi in una situazione molto difficile».