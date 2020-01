La dichiarazione del ministro Speranza sul virus cinese vorrebbe tranquillizzare gli italiani. Ma quel riferimento a “peste e colera” finisce per produrre l’effetto contrario. E sui social sono in tanti a farglielo notare. «Il nuovo virus, pur essendo per il momento classificato come di tipo B quanto a pericolosità (al pari di quelli della Sars, dell’Aids e della Polio), viene gestito come se fosse appartenente alla classe A (la stessa del colera e della peste)». Il ministro della Salute, Roberto Speranza, si esprime proprio cosi. Forse non calibrando a dovere l’uso delle sue parole…

Speranza cerca di rassicurare

E lo fa nel corso di un’informativa urgente sulle iniziative per contrastare la diffusione del coronavirus alla Camera. Decisamente più utile è l’annuncio del ministro sulle misure adottate. « È stato firmato, il 28 gennaio, il decreto attuativo per il finanziamento di 235 milioni, stanziati in Finanziaria, per dotare i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta di strumenti diagnostici di base». Lo ha detto Speranza, nel corso dell’incontro organizzato oggi a Roma della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg).

Virus cinese, l’invito dei medici

«In questa fase invito i pazienti che non si sono ancora vaccinati contro l’influenza stagionale a farlo». Per evitare che “si mettano insieme i timori per l’influenza, fortemente attiva in questo periodo dell’anno, e i timori per il virus cinese”. «Ma anche per facilitare la diagnosi e alleggerire il Sistema sanitario». È l’appello del Segretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), Silvestro Scotti. A margine dell’incontro organizzato a Roma per la conclusione della campagna nazionale “Adesso Basta”. «Chi non lo ha fatto si vaccini – avverte – perché così rende due servizi. Uno a se stesso e uno al medico che lo visita, perché facilita la diagnosi delle due infezioni». «Non è tardi per vaccinarsi, la stagione dell’influenza finisce, di solito tra fine marzo e inizio aprile».

Panico a bordo della nave bloccata a Civitavecchia

Un vacanza in crociera che potrebbe trasformarsi in un incubo per gli oltre 6000 passeggeri della nave Costa Crociere, ferma al porto di Civitavecchia perché a bordo una coppia di viaggiatori cinesi, moglie e marito, sono in isolamento: la donna ha infatti la febbre. Così è scattato l’allarme sanitario e, purtroppo, anche la paura del contagio da coronavirus tra chi ha condiviso corridoi e ristoranti. E si sfoga sui social: “A Civitavecchia siamo bloccati in nave Costa senza sapere il motivo (ufficialmente)…” scrive un utente Twitter. Che posta anche alcune foto dei passeggeri in attesa nei locali della nave: nessuno sembra indossare mascherine protettive.

L’attesa delle verifiche dei medici arrivati dall’Istituto per le malattie infettive Spallanzani di Roma ha scatenato l’ansia e la paura a bordo della nave. E i social network sono diventati l’ancora di salvezza per condividere la situazione di emergenza che si sta vivendo. «Noi siamo a bordo, stanno facendo dei controlli su due passeggeri in infermeria», scrive Antonella sul gruppo Facebook “Costa Smeralda Fan Club”. Così si crea una catena di commenti e di domande di altre passeggeri. «Io ho appena discusso con la reception perché vogliono farci lasciare la cabina e andare tutti nei punti riunione. Ma se c’è un caso di virus è meglio restare nelle cabina??».