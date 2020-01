Avevano chiesto il sussidio del Reddito di cittadinanza pur avendo Ferrari parcheggiate nel garage annesso alle loro sontuose ville. Compilato i moduli per il Reddito di cittadinanza sviando i controlli di rito su fedine penali e carichi pendenti con la giustizia su sospetti o accuse di affiliazioni a cosche. E alla fine avevano ottenuto il sussidio statale. Ora 237 persone, tutte residenti nella Locride, non sono passate al vaglio di un più attendo lavoro di monitoraggio. E sono state stanate dalla Guardia di Finanza. Tra loro figurerebbero due detenuti per associazione mafiosa e una famiglia in odore di ’ndrangheta

La Gdf stana 237 “furbetti” del Reddito di cittadinanza

Un accurato lavoro controllo e analisi svolto dalla Guardia di Finanza ha permesso di individuare dunque ben 237 persone, tutte residenti nella Locride, che da aprile a dicembre del 2019 avevano richiesto il Reddito di cittadinanza senza averne i requisiti. I “furbetti” avrebbero falsificato i dati relativi alle Dichiarazioni sostitutive uniche, omettendo di indicare i componenti del nucleo familiare. Fra i casi monitorati dalle Fiamme Gialle, due riguardano persone detenute per associazione mafiosa e una famiglia riconducibile a una cosca dell’ndranghetistica. Ma fra i soggetti individuati c’è anche chi possedeva ville e auto di lusso, fra cui una Ferrari.