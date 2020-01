Una giornalista va in vacanza in Nigeria e quando torna scopre di avere la malaria. Dopo giorni di febbre alta è morta la notte scorsa nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Agrigento la giornalista Loredana Guida di 44 anni. È morta proprio nel giorno in cui è stata diffusa la notizia che è stato trovato il vaccino per la malaria.

Per continuare a leggere l'articolo abbonati oppure accedi