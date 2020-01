Quella Fiamma ostentata con orgoglio non poteva che scatenare i fan di Giorgia Meloni. La fotografia su Facebook, presentata con una frase eloquente (“Grazie ai Maestri di Murano per aver soffiato per me il vetro di questo pezzo unico al mondo con la fiamma Tricolore. Vi piace?”), un pezzo di arte e di storia.

E ovviamente i commenti sono tutti da gustare. Fior da fiore, a partire dal primo di Dusy Marcolini: “Meraviglioso! Come resta meraviglioso il progetto nato con quella fiamma, come resta meraviglioso l’amore per questi colori, come resta meraviglioso il nostro sogno che con te sta diventando realtà. Brava Giorgia!”.

Tanti commenti dai fan di Giorgia Meloni

Con un tocco di made in Italy raffinato da Rossella Bortoluzzi: “I Maestri vetrai di Murano sono unici al mondo ,difendere il Murano glass dalle contraffazioni cinesi è d obbligo ..te lo dico da veneziana ….Sono artisti …Grazie x aver apprezzato un pezzo unico di grandi maestri vetrai”.

Non può mancare la proposta di diffusione commerciale. L’avanza Rosario Scavo: “Perché non ti fai promotrice con i maestri di Murano a realizzare questi modellini di fiamma tricolore per venderli a chi ne fa richiesta (a prezzi competitivi) in Italia. Grazie Giorgia”.

E anche un pizzico di nostalgia

Emozionato, commosso, un tantinello giustamente nostalgico Pasqualino Materia: “Questo capolavoro mi ha fatto tornare indietro, piacevolmente, agli anni 70-80. Non nascondo che ho avuto per un attimo, la pelle d’oca“.

Non può mancare tra i commenti il sacrosanto riferimento ad Almirante. Antonio Malloppi: “In quei colori si riconosceva un grandissimo “GIORGIO”! Oggi una grande *GIORGIA”! Non mollare!”. No, che non molla…

Si moltiplicano i “bellissimi”, i “fantastici”, le parole più urlate e gettonate per dire grazie alla presidente di Fratelli d’Italia per la sorpresa. Pochissimi i commenti negativi di chi non riesce a capire il significato della parola gioia, per un pensiero gradito che Giorgia Meloni ha voluto condividere con i suoi fan sempre più numerosi.