“Triste” e “profondamente delusa”. Così fonti vicine a Buckingham Palace hanno descritto Elisabetta II dopo l’annuncio di Harry e Meghan di voler rinunciare al loro status di “senior members” della famiglia reale. La sovrana, però, sarebbe tutt’altro che disposta a cedere facilmente. Una reazione che era già trapelata dal comunicato ufficiale con cui aveva reagito alla comunicazione via social dei duchi del Sussex. E che ora trova conferma anche nelle indiscrezioni emerse sulla stampa britannica.

“Elisabetta ha preso il controllo della crisi”

Elisabetta, infatti, secondo quanto riportato dal Telegraph, ha già “preso il controllo” sulla crisi che sta investendo la Famiglia Reale. La sovrana, si legge sul quotidiano, è intervenuta chiedendo direttamente una serie di riunioni a livello di tutti e quattro i nuclei familiari che sono al vertice della Royal Family. Scopo di questa sorta di gabinetti di crisi è “lavorare insieme” per trovare “soluzioni praticabili” al desiderio del nipote e della consorte di allontanarsi da “The Firm”, la “Ditta”, come nel gergo britannico viene chiamata la Famiglia Reale.

Royal Family infuriata con Harry e Meghan

Secondo il Telegraph, Elisabetta vuole che la questione sia risolta nell’arco “di giorni e non settimane”, sebbene nel comunicato a caldo di Buckingham Palace si parlasse di “problemi complicati per la cui soluzione servirà tempo”. Ma i media britannici riferiscono che Meghan ha già fatto ritorno in Canada, Paese del Commonwealth dove lei e Harry vorrebbero trasferirsi. Harry invece sarebbe rimasto per “trattare”. La decisione della coppia, scrive ancora il Telegraph, ha lasciato esterrefatti i vertici della Famiglia Reale. Carlo e William, in particolare, sarebbero “incandescenti di rabbia”.