L’annuncio della nuova vita borghese compare su Instagram sotto una foto della coppia felice. «Dopo molti mesi di discussioni, abbiamo deciso di assumere un nuovo ruolo nell’istituzione. Non saremo più membri “senior” della famiglia reale. Ci trasferiremo in Canada e lavoreremo per essere economicamente indipendenti. Cresceremo nostro figlio in un “equilibrio geografico”, rispettando la tradizione regale. E ci concentreremo sul prossimo capitolo, il lancio di una nuova organizzazione umanitaria».

La coppia si trasferirà in Nord America

Il trasferimento all’estero testimonia l’allontanamento progressivo dalla famiglia reale. Nei prossimi giorni sono previsti una serie di colloqui. Che coinvolgeranno anche la regina Elisabetta e il principe Carlo. Fonti vicino alla monarchia raccontano di una Regina molto irritata. Sembra infatti che i due non lo abbiano detto a nessuno della famiglia. Prima di annunciarlo al mondo. Hannah Howard, portavoce della Regina, in una nota tira il freno a mano. E informa che «le discussioni col Duca e la Duchessa di Sussex sono in una fase iniziale. Comprendiamo il loro desiderio di un approccio diverso. Ma queste sono questioni complicate e richiedono tempo per essere elaborate».

Un finale annunciato dopo un anno di ribellioni

Il disagio dei due ribelli è stato segnato da episodi significativi. Lla nascita segreta di Archie, la fuga dai riflettori e la guerra giudiziaria ai media. Il trasferimento a Frogmore Cottage lontano da William e Kate. E ancora le voci di un trasferimento in Africa. Un’intervista in cui Meghan diceva di «esistere, non di vivere». Le confessioni di Harry su alcuni screzi con il fratello William. Fino all’ultimo Natale solitario in Canada che ha riservato alla coppia un’accoglienza strepitosa.

La scelta del trasferimento in Canada non è casuale. L’ex attrice ha vissuto lì per sette anni, fra il 2011 e il 2017, quando era impegnata nelle riprese della serie televisiva Suits che la vedeva tra i protagonisti. Da allora Meghan a mantenuto molte amicizie in loco.