Forse è solo «una voce dal sen fuggita». Ma sufficiente a mettere in allarme il centrodestra e a fargli capire qual è il vero orizzonte cui punta il Pd. Almeno l’anima rappresentata dal ministro Dario Franceschini, che ne guida la delegazione al governo e – soprattutto – uno dei pochi capaci di interpretare i veri pensieri del presidente Mattarella. Il titolare dei Beni Culturali fu il primo ad “aprire” al M5S. E ben prima che Salvini staccasse la spina al Conte 1. Tanto per dire che è uno che sa di che cosa parla. E quindi se è lui, dal Corriere della Sera, ad accelerare sul al «proporzionale» e poi ad evocare «l’arco costituzionale», il centrodestra fa bene a drizzare tutti e due le orecchie.

Franceschini intervistato dal Corriere della Sera

Proporzionale più arco costituzionale significa ripiombare nella Prima Repubblica. Metteteci la tv bianco e nero, le gemelle Kessler e le convergenze parallele e il gioco è fatto. Ma allora aveva senso. Il bipolarismo internazionale Est-Ovest imponeva all’Italia un assetto politico ben preciso e immodificabile fin tanto che restava in piedi il Muro di Berlino: Dc al governo con tutti tranne che con il Pci e con il Msi. Il primo escluso dalla “geografia”, il secondo dalla storia. Da ex-democristano, Franceschini ne ha grande nostalgia. Non per caso, nell’intervista resa a Francesco Verderami, egli respinge la tesi secondo cui una legge elettorale proporzionale debba necessariamente coincidere con la frantumazione politica.

«All’orizzonte vedo un bipolarismo Pd-Lega»

«Per 50 anni – dice, infatti -, con il proporzionale senza la sbarramento, la vita politica del nostro Paese è sostanzialmente ruotata attorno al confronto bipolare tra Dc e Pci». Chi debba recitare ora la parte dell’una e quella dell’altro, il ministro non lo nasconde: al Pd spetta il governo a vita, come la Dc; alla Lega l’opposizione perenne, sull’esempio del Pci. Ma il peggio sta nel “non-detto” di Franceschini e riguarda FdI e Forza Italia. Il ministro non li menziona. I berlusconiani perché pensa che siano condannati all’estinzione, come i Cinquestelle. I “Fratelli” perché ha loro assegnato il ruolo che fu del Msi. La restaurazione è servita.