Firenze senza legge, sinistra travolta da “parcheggiopoli”: 10 euro al giorno da ogni abusivo. Lo denuncia FdI

Per continuare a leggere l'articolo abbonati oppure accedi

Firenze sta diventando, da tempo, una vera terra senza legge. Lo denuncia Alessandro Draghi , consigliere comunale di Fratelli d’Italia fiorentino. “Parcheggiopoli? Lo scandalo non è solo in Sas…”, dice Draghi, che aggiunge altro. “Nardella non prende lezioni di legalità? bene ma sappia che a Firenze purtroppo non tutti i cittadini erano uguali di fronte alle multe”. E spiega: “Lui è del Pd e non si tocca”. Così appare dalle intercettazioni, spiega il consigliere di Fratelli d’Italia , che aggiunge: “Che la paghi a fare la multa? Te la levo io!”. Lo si può ascoltare ancora dalle intercettazioni telefoniche.