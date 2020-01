FdI unico partito che cresce anche nei sondaggi. E ora è a un passo dai grillini

È “l’unico partito che cresce”. Nelle urne come nei sondaggi. Dopo il successo delle regionali, che lo ha incoronato come unica forza politica in crescita ovunque, il partito di Giorgia Meloni incassa oggi una nuova conferma anche a livello nazionale. Stavolta dai sondaggi. O, meglio, dalla Supermedia dei sondaggi elaborata da Youtrend per l’agenzia di stampa Agi. Rispetto a due settimane fa, FdI non solo – unico fra i partiti – registra una crescita significativa, ma si avvicina sempre di più al M5S.

“Il partito di Giorgia Meloni continua a macinare record”

Proprio da questo dato, considerato evidentemente quello più significativo dal punto di vista politico, parte l’analisi di Youtrend. “Due settimane fa il Movimento superava di 5 punti esatti il partito di Giorgia Meloni. Ora, invece – si legge nell’articolo che accompagna la Supermedia – la distanza tra i due sarebbe ancora minore”. A fronte della crescita dello 0,6% di FdI, che è la più significativa di tutto il panorama politico delle ultime due settimane, infatti, si registra anche un calo dello 0,7% del M5S, che a sua volta è il più drastico del periodo in esame. Il risultato è che, con FdI all’11,3% e il M5S sceso al 15%, la distanza tra i due partiti è appena del 3,7%. È poi l’Agi a sottolineare che secondo alcuni il M5S “sarebbe sceso persino al di sotto di questa soglia”, mentre “il partito di Giorgia Meloni invece continua a macinare record”, arrivando a toccare “quota 12% in alcune rilevazioni”. Insomma, i patrioti di FdI sarebbero davvero a un passo dai grillini.

Sondaggi da dimenticare per la coalizione di governo

Quanto agli altri partiti principali, per Youtrend, “registrebbero variazioni minime o nulle”. “Lega (30,7%) e Forza Italia (6,5%) perderebbero un decimo di punto rispetto a due settimane fa.