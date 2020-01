Emilia Romagna, Salvini: “Citofono? Rifarei tutto. Il cambio è solo rimandato”

“Citofono? Rifarei tutto”. E’ quanto afferma il leader della Lega Matteo Salvini, parlando in conferenza stampa a Bentivoglio dopo le elezioni regionali. Con il “55% in Calabria e il 45% in Emilia, siamo la prima forza” sottolinea, aggiungendo che nelle due Regioni che sono andate al voto il centrodestra è stato “compatto”. E, proprio parlando di centrodestra, Salvini aggiunge che “in attesa del voto, che spero sarà presto, prepareremo una squadra a livello nazionale”.

“Ci prepariamo a 5 anni di appassionata opposizione, il cambio è solo rimandato”. Intanto, dice, “Ci prepariamo a festa di ringraziamento, perché gli elettori si ringraziano sempre e comunque”, rivela Salvini. “Qualcuno nella vittoria non perde il suo livore”, accusa il leader della Lega.

Salvini: “Quando si voterà? Dio solo lo sa”