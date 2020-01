Il mito di David Bowie resiste allo scorrere del tempo. Anzi, sembra si rafforzi. Così adesso arriva anche un Ep di inediti e un fumetto che racconta la vita del Duca Bianco. In effetti, a quattro anni esatti dalla morte, David Bowie è più presente che mai. Il successo della biografia scritta da Lesley-Ann Jones, contenente anche i dettagli inediti sulla scelta del suicidio assistito. E i suoi brani più famosi, a cominciare dallo straordinario Starman sempre in cima alle scelte e alle richieste del pubblico di ogni parte del mondo. Naturale che il più anticonformista tra gli artisti britannici diventi ora un fumetto. La sua vita, il suo genio musicale, le maschere con cui ha sedotto intere generazioni quasi lo reclamavano. Come il suo essere uno straordinario performer visivo capace di lasciare un’impronta indelebile nell’immaginario collettivo. In contemporanea con l’America, Panini Comics pubblica anche in Italia Bowie – Stardust, Rayguns & Moonage Daydreams, la biografia a fumetti che racconta la incredibile vita di quest’icona mondiale. Un fumetto illustrato dalla coppia più glamour del fumetto americano, Michael e Laura Allred. Con la sceneggiatura di Steve Horton che ne ripercorre le tappe della scalata al successo: dall’anonimato alla fama mondiale, in parallelo ad ascesa e caduta del suo alter ego Ziggy Stardust. Ma c’è anche la musica. La sua musica. E infatti la Parlophone Records pubblica in digitale, “Is It Any Wonder?“, un EP di sei tracce rare ed inedite. Ma, con calma. Non tutte insieme. Nel corso delle settimane. La prima traccia inedita è stata pubblicata due giorni fa, in occasione del suo compleanno (avrebbe compiuto 73 anni) e dei 50 anni dalla registrazione del brano: si tratta di una versione inedita di “The Man Who Sold The World”. Irresistibile per chi è innamorato del sound del Duca.