Chiesa in crisi, ampia inchiesta su “Nova Historica”. Focus su Biggini e Michelini

Non passa giorno che la Chiesa di Roma non venga investita da polemiche: pedofilia, affarismo, seminari vuoti, ecologia a buon mercato. Liturgia stravolta, dottrina irriconoscibile, fedeli in calo, persecuzioni in aumento. Per ricostruire tutto questo il trimestrale Nova Historica esce con un nuovo numero dedicato, sin dalla efficace copertina, alla crisi della Chiesa cattolica.

Chiesa in crisi: le testimonianze inedite

Seguono, quindi, molti interventi in materia. Cristina Siccardi ricostruisce con un ampio ricorso alle fonti il percorso avviato dal Concilio Vaticano II; Francesco Lamendola analizza i guasti contenuti sin nella Enciclica Gaudium et Spes promossa da Giovanni Paolo II; quindi Roberto Pecchioli studia i discussi risvolti del Sinodo sull’Amazzonia; Mauro Faverzani intervista il prof. Roberto de Mattei, autore di una fondamentale storia del Concilio; Paolo Capecchi racconta come si è organizzata nel mondo la resistenza tradizionalista al modernismo bergogliano.

Chiesa vista “dall’interno”

Corredano questo ampio focus la testimonianza “dall’interno” dei Sacri Palazzi vaticani di un vescovo. Che si firma con uno pseudonimo; e le parole dette e scritte a suo tempo da padre Raimondo Spiazzi; da Mario Missiroli; da padre Roger-Thomas Calmel; e ora dall’attuale Superiore generale della Fraternità sacerdotale San Pio X: don Davide Pagliarani.

Il ricordo di Arturo Michelini

Inoltre, il nuovo fascicolo di Nova Historica contiene una interessante tavola rotonda su Arturo Michelini a 50 anni dalla morte. All’incontro hanno partecipato l’ex-ministro Adriana Poli Bortone; gli ex-parlamentari Pietro Cerullo, Alfredo Mantica, Marco Cellai ed Enzo Trantino. Ioltre gli scrittori Mario Bernardi Guardi, Mario Bozzi Sentieri e il direttore della rivista, Massimo Magliaro.

Focus su Carlo Alberto Biggini

Primo Siena è l’autore di uno studio sul ministro probabilmente più stimato da Mussolini durante la Repubblica Sociale: Carlo Alberto Biggini. Il quale fu autore di originali proposte costituzionali, che Siena definisce “la perestrojka del Duce”. Grande intellettuale, Rettore della Normale di Pisa, figura ancora poco conosciuta anche “a destra”. Continua la storia del sindacalismo italiano: Nazzareno Mollicone ricostruisce la nascita della Cisnal, avvenuta nel 1950.

La battaglia del popolo Karen

Nella nuova sezione dedicata alle “Storie sconosciute” la ricostruzione dell’attentato che nel 1982 uccise il giovane Bachir Gemayel. Era da poco stato eletto presidente del Libano. Un attentato che cambiò il destino del Paese dei cedri e dell’intero Medio oriente. Si prosegue con la guerra che da 70 anni combatte il popolo karen. Oppresso dal regime militare nel Myanmar. Un racconto con testimonianze di prima mano. Fra le quali un’intervista esclusiva con il comandante dell’Esercito karen: generale Nardah Mya. Recensioni e l’antologia dedicata al cardinale Newman completano il fascicolo. L’inserto a colori, di 16 pagine, è dedicato alla nascita della Falange: con immagini inedite del primo comizio di Josè Antonio Primo de Rivera.