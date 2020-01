Jole Santelli neogovernatrice, esultanza contagiosa. Dai governatori del centrodestra l’applauso unanime alle performance della neo-governatrice. Marco Marsilio e Nello Musimeci esultano per il risultato a valanga della candidata della coalizione in Calabria. “Congratulazioni a Jole Santelli e in bocca al lupo per il lavoro che la attende. Anche in Calabria il centrodestra unito ha vinto perché ha saputo presentare agli elettori un progetto. Un progetto capace di fornire quelle proposte che i cittadini si attendono per migliorare la loro qualità di vita”.

Il governatori del centrodestra esultano per la Santelli

Una strategia per il sud potrà iniziare fin da ora. Marsilio pone l’accento sul lavoro di squadra che ha saputo coagularsi attorno alla candidata del centrodestra. “Sono sicuro che con Jole Santelli porteremo avanti un discorso di condivisione su quei temi strategici che coinvolgono il Mezzogiorno e l’intera penisola”.

Musumeci: “Con la Santelli ci vedremo presto”

All’esultanza del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, si aggiunge il plauso di Nello Musumeci.”Auguri di buon lavoro a Jole, neo presidente della Calabria, per la netta affermazione. Spero potremo vederci presto per iniziare a trovare una strategia comune per interloquire con il governo centrale sui temi del sud, delle infrastrutture e del lavoro”.