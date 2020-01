L’attacco iraniano alla base Usa in Iraq nella notte. Teheran dà inizione all’operazione Soleimani martire. Le grida di sottofondo. Il bagliore di luce sprigionato dall’impatto che illumina un cielo immerso nel buio più fitto. Il fragore che riecheggia da lontano e che sovrasta il rumore delle voci. Un sottofondo di terrore e morte che avvolge tutto e che ancora deflagra nell’aria…

Attacco iraniano alla base Usa in Iraq: il video duffuso sui social

«Sta arrivando, è il terzo», si sente qualcuno che urla mentre riprende le drammatiche immagini dell’attacco iraniano ai militari americani di stanza in Iraq. Immagini affidate a un video diffuso dai media iraniani e rimbalzato sui social. Momenti terribili che documentano il lancio di missili contro la base Ain AlAssad in Iraq. Nel video, come riferisce la corrispondente della Bbc, si sente la voce di un uomo che urla: «Sta arrivando, sta arrivando… il terzo sta arrivando». Le parole, chiaramente, si riferiscono ai missili. Frame e grida raccontano quella che Teheran ha definito «la feroce vendetta» appena consumata. E le urla compongono la didascalia agghiacciante di sequenze che preannunciano distruzione e morte. In basso le immagini da un video postato su Youtube dal sito de la Repubblica. Un video divenuto in queste ore drammaticamente virale…