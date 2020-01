Anche le Sardine bocciano il governo. Vogliono “mangiarsi” il Pd

Le Sardine sono ancora vive, per quanto già boccheggianti e forse meno pacifiche dell’inizio. E non hanno nessuna intenzione, neanche loro, di farsi sponda del governo giallo-rosso. Lo sostiene il leader del movimento, Mattia Santori. “Governo Pd-M5S? Non si nota discontinuità- Mentre ci sono state leggi pesanti, come i decreti sicurezza e non solo che erano un problema per l’elettorato del Pd, a sinistra e la sinistra dei Cinque Stelle”. Intervistato da Lucia Annunziata, ‘In Mezz’ora’, su Rai 3, jha attaccato il governo. “Il decreto sicurezza – sottolinea – è sicuramente il punto”.

