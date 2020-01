Agenzia delle Entrate, odissea per pagare un bollettino. E poi la beffa: «Cambi carta di credito»

Odissea a Roma per pagare un bollettino delle cartelle esattoriali rateizzate dall’Agenzia delle Entrate. Domani è l’ultimo giorno e chi salta il pagamento rischia pesanti conseguenze. E quindi tutti diligentemente in fila per pagare. Ma non sempre tutto procede liscio. Un lettore del Secolo d’Italia ci scrive una lettera e ci racconta la sua disavventura.

Il bollettino dell’Agenzia delle Entrate

Si parte con un’ora e mezza di fila alle Poste. Dopo avere atteso pazientemente, il display avvisa che è arrivato il suo turno. Ma appena si presenta allo sportello e mostra il bollettino da pagare arriva la batosta. “Purtroppo non può pagare qui il suo bollettino”. Gli dice l’impiegata delle Poste. Il nostro lettore le chiede spiegazioni. E così l’impiegata risponde: «Il computer mi dice che deve rivolgersi alla Pubblica amministrazione che ha emesso il bollettino. Dunque deve recarsi all’Agenzia delle Entrate». Il nostro lettore a malincuore ritira il bollettino, esce dall’ufficio postale e si mette in macchina per raggiungere una sede dell’Agenzia delle Entrate di Roma. Cerca parcheggio e ovviamente tra il traffico e la strada da percorrere passa un’altra ora.

File e disguidi

Poi, un’altra fila da rispettare e un’altra ora per essere chiamati allo sportello. Finalmente ce l’ha fatta. Ma nel momento del pagamento c’è un altro intoppo. «Provo a pagare – ci scrive – con la carta di credito. Esibisco la mia American Express. E beffa delle beffe non l’accettano. Si può pagare solo con Visa o MasterCard. Bocciate Diners e American Express». Il nostro lettore resta allibito. Che fare? «Per fortuna mi ritrovavo nel portafoglio la carta di credito di mia madre. Alla fine sono riuscito a pagare. Ma quanta fatica. Ma non era obbligatorio usare la carta di credito? È lo Stato che decide quali carte devono essere usate e quali bandite? Scappiamo da questo Paese come fanno i giovani. I miei figli quando tornano a Roma mi dicono: “Voi siete pazzi a continuare a vivere qui”».