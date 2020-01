Lo sapete che dal 29 marzo in poi il popolo individuerà i parlamentari alla stregua di mille anime morte? Il referendum sulla riforma della rappresentanza diventerà l’arma boomerang soprattutto per quei Cinquestelle così attaccati alla poltrona da non volerla mollare anche in caso di liquefazione del MoVimento.

Ma se si taglia la rappresentanza del popolo, le conseguenze sono inevitabili, come ha fatto notare anche Giulio Tremonti nei giorni scorsi su La Verità. “Onorevole, lei non mi rappresenta più”, diranno gli elettori se 1000 deputati e senatori si azzarderanno a pensare di poter eleggere addirittura il nuovo presidente della Repubblica. Il popolo stabilirà che devono essere 600, approvando la riforma.

Il successore di Mattarella non lo stabilisca un Crimi qualunque

Questo è un argomento su cui nessuno può azzardarsi a scherzare. Non può essere un Crimi qualunque – a capo dei suoi trecento deputati e senatori – a fare da king maker per l’elezione del successore di Mattarella. Se avrà un successore…

Già, Mattarella. A lui è stata risparmiata l’onta della delegittimazione. Fu eletto dal Parlamento del Porcellum, cancellato dalla Consulta come incostituzionale. Ora che intenzioni ci sono, di dare altri sette anni ad un presidente della Repubblica portato al Quirinale da un corpo elettorale assolutamente diverso per modalità e persino per numeri elettorali?

Se gli oltre sessanta senatori che hanno sottoscritto alla richiesta di referendum se ne fossero astenuti, oggi si discuterebbe di altro. La norma che riduce i parlamentari sarebbe già in vigore e si sarebbe guadagnato tempo sulla discussione che va fatta. E per questo va espresso un apprezzamento particolare a Fratelli d’Italia, unica forza politica a non aver mai cambiato posizione sull’argomento e a non aver sottoscritto neppure con un solo suo esponente il referendum.

Comunque, il tema nuovo dal 29 marzo c’è tutto. E non solo perché sarebbe il popolo a dire che gli onorevoli sono troppi. Se resta in piedi la legislatura, finisce anche la favola del risparmio tanto sbandierato proprio dai Cinquestelle, se ne parla dal 2023 per quanto ridicole siano le utilità per le casse dello Stato. Ma c’è soprattutto il tema dell’elezione, nel 2022, del presidente della Repubblica. Nessuno si sogni di farlo eleggere – o rieleggere… – da mille deputati e senatori. Questo sì che sarebbe uno scandalo. Immoralità pure.

Parlamentari senza consenso? Non decidano nel nostro nome

Tanto più che i sondaggi – oltre che i dati elettorali dei partiti, visto che c’è chi adombra il ritorno al proporzionale – li leggono tutti. Con l’attuale numero di parlamentari, una forza come Fdi avrebbe almeno 120 tra deputati e senatori dagli attuali 50. Con la riduzione, più di 70. E il capo dello Stato lo dovrebbero invece determinare quei grillini che si stanno volatilizzando nelle urne e nei sondaggi? Ma non ci pensate per niente.

Dal 29 marzo in poi si possono mettere in campo due sole strade, se si vuole fare cose serie: o elezioni anticipate per via di un Parlamento delegittimato dal popolo; oppure approvare la norma proposta proprio da Fdi a prima firma Meloni sull’elezione diretta del Presidente della Repubblica. È stata calendarizzata nel programma dei lavori d’aula su proposta del capogruppo Lollobrigida.

Morale: se proprio quei mille si vogliono tenere la poltrona, lascino almeno decidere agli Italiani quella più importante della Nazione. Non si permettano altrimenti di farlo loro nel nostro nome.

E’ una questione di decenza, è igiene politica.