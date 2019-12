Zingaretti incorona Conte premier ideale, mezzo Pd lo smentisce: «Con lui si perde»

Con Conte? Adesso e anche in futuro. Questa la linea del segretario del Pd Nicola Zingaretti espressa in una intervista al Corriere della Sera . Nel colloquio, Zingaretti ha risposto a una domanda sul presidente del Consiglio Giuseppe Conte facendo intendere che in futuro potrebbe essere il prossimo candidato del partito alla presidenza del Consiglio. «Conte si è dimostrato un buon capo di governo. Autorevole, colto e anche veloce e sagace tatticamente. Non va tirato per la giacchetta. Anche se è oggettivamente un punto fortissimo di riferimento di tutte le forze progressiste. Il futuro, tuttavia, sarà determinato dalle scelte che ognuno compirà nei prossimi mesi». Per Zingaretti, l’appuntamento che Conte ha indicato è per gennaio. «Vedremo. Il Pd ci arriverà preparato e con le idee chiare. Forse l’anima che tanto cerchiamo è mettere finalmente al centro il futuro di nuova generazione, che coincide con il futuro dell’Italia. Che Conte abbia definito di centrosinistra il governo per me non è una scoperta. Avevo già percepito il suo essere parte del pensiero democratico. Naturalmente con una sua originalità e autonomia, che per me sono una ricchezza», dichiara Zingaretti.