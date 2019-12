Venezuela, vittoria di Fratelli d’Italia: fa riconoscere alla comunità italiana la cittadinanza

Fazzolari: vittoria per gli italiani del Venezuela

Soddisfatto anche il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanbattista Fazzolari, responsabile nazionale del programma di FdI. “Fratelli d’Italia ottiene una grandissima vittoria per il sostegno alla comunità italiana in Venezuela. Il Venezuela da anni vive una crisi politica, economica e sociale drammatica. Migliaia di nostri connazionali, anche se di passaporto venezuelano, tentano di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana per potersi trasferire in Italia e ricostruirsi una vita. Gente che non chiede aiuti, non pretende vitto e alloggio pagati, ma solo il diritto a tornare nella Patria dalla quale provengono loro e i loro genitori. Purtroppo finora l’Italia si è dimostrata più attenta e accogliente nei confronti di sedicenti profughi di ogni parte del mondo. Che non nei confronti di chi ha origini italiane, una assurdità che FdI ha sempre contestato”.

FdI: Riconoscere la cittadinanza agli italiani

“Oggi otteniamo una prima importante svolta grazie a due nostri emendamenti alla legge di Bilancio a mia firma”. Continua Fazzolari: “Con l’emendamento si riconosce il permesso di soggiorno ai venezuelani che hanno già fatto richiesta di cittadinanza italiana ma sono ancora in attesa di ottenere una risposta. Risposta che purtroppo a volte richiede anche anni. Con l’emendamento si destinano 500 mila euro per potenziare proprio l’attività di riconoscimento delle pratiche di cittadinanza dei venezuelani. Un grande successo e una grande soddisfazione per chiunque creda nel valore della comunità nazionale e abbia a cuore le comunità italiane nel mondo”, conclude il senatore Fazzolari.

Donzelli: sostegno a un popolo che soffre

“Grazie a Fratelli d’Italia tanti venezuelani avranno procedure accelerate per ottenere la cittadinanza italiana. Una grande vittoria in sostegno del popolo che vive in una nazione stremata da una lunga crisi politica, umanitaria e sociale causata dalla dittatura comunista di Maduro”. Lo afferma il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli.

“E’ il risultato frutto di una storica battaglia di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia – sottolinea Donzelli -. Che oggi si traduce in un risultato concreto inserito nelle legge di bilancio. Grazie ad un emendamento in Senato del nostro Giovanbattista Fazzolari saranno accelerate le procedure di riconoscimento per i tantissimi venezuelani di origine italiana. Da sempre sosteniamo le battaglie dei nostri connazionali e ci sembra doveroso, oltre che giusto, accoglierli in Italia. Sarebbe assurdo continuare ad accogliere profughi da ogni parte del mondo, delle culture e civiltà più variegate ed abbandonare i nostri connazionali”.