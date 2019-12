“Non merito il perdono, ho paura anche a chiederlo vista la gravità di quanto fatto”, aveva detto Francesco Mazzega venerdì in Aula in una dichiarazione spontanea davanti ai giudici della Corte d’Assise d’Appello di Trieste e ai familiari di Nadia Orlando.

Neanche quelle parole avevano però rotto il muro di disprezzo nei suoi confronti da parte della famiglia di Madia. Il ragazzo non si Mazzega aveva sempre sostenuto di non riuscire a capacitarsi di quanto successo e di non sapere come poteva essere accaduto. Le testimonianza di amici e parenti della vittima, però, parlavano di un uomo possessivo e geloso. La tesi del raptus non ha mai convinto nessuno. Il femminicidio ha determinato, in ogni caso, un’altra tragedia inattesa: il suicidio improvviso, forse effetto della paura di dover tornare in carcere più che del pentimento.