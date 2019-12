Tragedia nel Padovano, grave incidente la notte di Natale: muore un ventenne

Un altro terribile incidente strappa la vita a un giovane. La tragedia si è consumata la notte di Natale nel Padovano. Un ventenne è rimasto vittima di un gravissimo incidente, perdendo la vita. Lo schianto è accaduto a Tremignon, frazione di Piazzola sul Brenta. Lo scontro è avvenuto a 200 metri da casa, in via San Silvestro. Davide Ceccon, studente e figlio di due dipendenti comunali di Piazzola, era alla guida della sua Citroen C3 quando all’altezza di via San Silvestro si è scontrato con un’Audi. Era uscito da casa per incontrare gli amici per gli auguri di Natale. Secondo il racconto dei testimoni il giovane sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Il giovane è morto poco dopo all’ospedale di Padova dov’era stato ricoverato in gravissime condizioni. “Ciek”, come era da tutti soprannominato, era molto conosciuto: aveva frequentato lo Scalcerle e il padre e la madre sono volti noti del paese avendo sempre lavorato come impiegati comunali.

Incidente, muore a 17 anni

Purtroppo non è l’unico incidente avvenuto a Natale. Un ragazzo di 17 anni è morto a bordo della sua nuova moto da cross. la moto l’aveva ricevuta col contributo dei genitori e grazie al suo primo stipendio. Acquistata il giorno prima, proprio per Natale. Luca Pezzutti, 17 anni compiuti il 16 luglio scorso, elettricista da poco tempo, non vedeva l’ora di provare quella moto da cross nuova fiammante, con la carrozzeria color giallo limone, proprio come la sognava. Ma uscito da casa per mostrarla agli amici non è più tornato. Luca Pezzutti aveva provato la moto, una Honda da competizione, nelle stradine attorno a casa a Fiume Veneto. A un chilometro dalla sua abitazione, il dramma. Come ricostruisce il Messaggero Veneto, il ragazzo ha perso il controllo del mezzo che è uscito di strada. Ed è volato a una ventina di metri dal ciglio, su un prato. il giovane ha sbattuto la testa su un tombino. È morto sul colpo.