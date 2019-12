Spotify: trionfa la musica italiana, sul trono Ultimo e la Amoroso. Ecco i più ascoltati

Di segnali ce n’erano parecchi. Ora la conferma: la musica italiana torna in primo piano. Da protagonista assoluta. E a dimostrarlo sono le classifiche del 2019 su Spotify.

La Top 5 di ogni categoria è quasi tutta esclusivamente italiana. Post Malone è il top artist di Spotify nel mondo. Invece Ultimo conquista l’Italia e si posiziona al primo posto tra gli artisti più ascoltati di quest’anno. Una vera e propria rivincita dopo lo “scippo” della vittoria a Sanremo. Brani come I tuoi particolari e Rondini al guinzaglio sono la colonna sonora delle nuove generazioni.

Billie Eilish è la regina delle classifiche globali. In Italia brillano sul podio Alessandra Amoroso, anche grazie alla fortunata collaborazione con i Boomdabash, ed Elisa. Quest’anno la classifica italiana ha soddisfatto proprio tutti i gusti. A dominare la classifica dei top artist del 2019 troviamo Ultimo, seguito poi a ruota da Salmo e Sfera Ebbasta. Con più di 65 milioni di streams, È sempre bello di Coez non ha avuto nessun rivale. Questa infatti è la canzone più ascoltata dell’anno.

Guardando poi la classifica regione per regione, emerge che il Sud Italia è letteralmente impazzito per il sound fresco e estivo di Una volta ancora, nata dalla collaborazione di Fred De Palma e Ana Mena. Menzione speciale quest’anno per la categoria femminile delle top artist. Regina del 2019 è la già citata Billie Eilish. Ma, per la prima volta, la seconda e terza posizione vengono occupate dalle voci di Elisa e Alessandra Amoroso.

Il 2019 è stato un anno molto fortunato anche per Salmo.