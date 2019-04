La “vendetta” di Ultimo: in 7 giorni è disco d’oro. Boom per il nuovo album (video)

Il nuovo album di Ultimo, Colpa delle favole, (Honiro, distribuzione Believe) è certificato Oro a una sola settimana dall’uscita. Questo importante risultato si aggiunge al debutto del disco direttamente al #1 della classifica ufficiale Fimi/GfK, che ha incluso anche i precedenti album del giovane artista, Peter Pan al numero #8 e Pianeti al #13, per un totale di 3 brani in Top 15 Fimi. Nel giorno dell’uscita di Colpa delle favole, inoltre, tre delle tracce incluse nel disco hanno debuttato sul podio della classifica Top 50 di Spotify. Nei tredici brani, scritti e prodotti da Ultimo, l’artista si interroga sulla felicità, sulle illusioni, sul rapporto con il successo e sul raggiungimento di un equilibrio nella vita e nell’amore.

L’album approfondisce anche una sensazione di mancanza, di insicurezza e della ricerca di qualcosa che faccia stare bene. Colpa delle favole indaga la profondità di un animo inquieto, poetico, a tratti impaurito e inadeguato, un giovane uomo che ama le cose semplici ed è stato travolto da un sogno stupendo, ma che nasconde, allo stesso tempo, i suoi lati oscuri. Il 5 aprile, insieme al disco, è uscito anche il singolo, accompagnato dal nuovo videoclip (link) diretto da Emanuele Pisano, intitolato ‘Rondini al guinzaglio’ dove è forte il desiderio di essere portati altrove, liberi di amare senza pregiudizi, alla ricerca di leggerezza e di un mondo dove è possibile sbagliare, superare gli ostacoli e «dove vive e si ribella ogni rondine al guinzaglio».

Colpa delle favole è stato anticipato da I tuoi particolari, l’incisiva e toccante ballata già disco di platino con cui ha partecipato alla 69.esima edizione del Festival di Sanremo, e dal brano manifesto in dialetto romano Fateme Cantà, che, al suo debutto, ha conquistato la posizione #1 su iTunes ed è accompagnato dal videoclip firmato dal regista Emanuele Pisano che vede la straordinaria partecipazione di Antonello Venditti, segno del profondo legame tra la storica tradizione musicale romana e la nuova scena della città. Dal 27 aprile Ultimo partirà per il Colpa delle favole tour, la tournée tutta sold out in 18 palazzetti italiani, che farà tappa a Eboli, Bari, Firenze, Milano, Bologna, Ancona, Jesolo, Roma, Napoli, Torino e Acireale. I 18 concerti si apriranno con una data zero, prevista per giovedì 25 aprile al Palasport di Vigevano, che in soli due giorni dall’apertura delle vendite ha registrato il tutto esaurito. Ultimo torna nella sua dimensione preferita, quella live dove insieme al pubblico condivide sentimenti e stati d’animo, in uno scambio continuo di momenti che rimangono impressi nella memoria. Dai live nei piccoli locali del 2018, ai club, per arrivare ai palasport, Ultimo, con oltre 300.000 biglietti venduti complessivamente fino ad oggi, chiuderà la tournée con La Favola, una speciale data evento, già sold out, il 4 luglio che lo vedrà protagonista all’Olimpico di Roma, e sarà il più giovane artista italiano a esibirsi in uno stadio. Questo appuntamento dal vivo sarà preceduto da una data zero sabato 29 giugno allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Prima del live allo Stadio Olimpico, Ultimo si esibirà sul palco di Locarno, sabato 15 giugno, nell’ambito del Connection Festival presso Piazza Grande.