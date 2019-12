Sondaggio Tecnè, nuovo balzo di FdI. Crollano Pd e M5S: il governo si è giocato la credibilità

Sondaggio col vento in poppa per Fratelli d’Italia. Le rilevazioni di Tecnè mostrate nel corso del programma Quarta Repubblica del 9 dicembre hanno confermato l’ascesa continua e inarrestabile di Giorgia Meloni. Continua l’avanzata di Fratelli d’Italia che arriva al 10.35%, dal 9.5% della scorsa settimana. Un traino per il centrodestra. Di fatto è l’unico partito a crescere all’interno della coalizione.

Sondaggio drammatico per Pd e M5S

Il sondaggio peraltro vede altre comferme. La prima: il primato della Lega. Se si votasse oggi il partito di Matteo Salvini, pur in leggero calo, prenderebbe il 34,1% dei voti .Forza Italia passa dall’8,1 al 7,9%. Le altre grandi conferme sono la bocciatura senza appello data dagli italiani del governo giallorosso. Il Partito Democratico è il secondo partito, ma è ancora molto staccato dalla Lega. Ben al di sotto della soglia psicologica del 20 per cento. Se si andasse oggi alle urne il partito guidato da Zingaretti toccherebbe quota 18.6%. In calo di uno 0,4% (era al 19%).

Altro sprofondo per il MoVimento 5 Stelle, che ancora in calo, si ferma al 15,6%. La settimana scorsa, sempre secondo Tecnè il partito di Luigi Di Maio era al 15,8%. Dunque, lo scenario dipinto dall’istituto mostra prospettive tutt’altro che rosee per l’esecutivo giallorosso. Infatti, il 68,3% non ha fiducia nel governo formato dal mix Movimento 5 stelle, Partito democratico, Italia viva e Liberi e uguali. Al contrario, solo il 26% afferma di avere fiducia nell’attuale governo.

Gli italiani non ne possono più del governo Conte due. Infatti il dato odierno è il risultato di una progressiva bocciatura. Il dato diviene infatti ancora più drammatico per l’esecutivo se andiamo a confrontarlo con le rilevazioni dello scorso 25 ottobre: in poco più di un mese, il governo fa un balzo all’indietro dal 57,3% al 68,3% attuale, oltre dieci punti. Un baratro.

Il 54,2% degli intervistati pensa che gli esiti delle elezioni regionali del 2020 possano portare addirittura alla caduta del governo entro giugno 2020, mentre il 26% è dell’idea che questo governo possa arrivare a fine legislatura. Per quanto riguarda i partiti che formano la maggioranza parlamentare, tutti hanno subito una leggera flessione. Pd, M5S e Italia Viva hanno tutti perso lo 0,2%, e ora si attestano rispettivamente al 18,9%, al 15,6% e al 3,9%. Non sfonda, anzi continua a calare Italia Viva di Renzi, che perde ancora qualcosa. (-0,1). Tra i partitini minori spicca la crescita dello 0,4% di Azione di Carlo Calenda che si porta all’1,5%. Piccolo passo avanti anche per +Europa che sale all’1,8%.