Sondaggio Ixè per Cartabianca: per FdI è record. Pd e M5S alla “salviamo il salvabile”. Tutti i dati

Nuovo sondaggio Ixè per Cartabianca. I dati confermano la forte avanzata del centrodestra (a un passo dal 50%) e in particolare il balzo in avanti di Fratelli d’Italia. Sempre in difficoltà i partiti che stanno al governo, mentre Renzi non riesce a imprimere la svolta.

La Lega perde uno 0,3%, ma continua a confermarsi la prima forza politica con il 31,5% dei consensi. Il Partito democratico registra intenzioni di voto per il 20,4%. Il Movimento Cinque Stelle si attesta al 16,4%, un risultato ancora molto deludente.

Il sondaggio Ixè per Cartabianca fotografa la continua crescita di Fratelli d’Italia . Il partito guidato da Giorgia Meloni si conferma quarta forza del Paese. Cresce dello 0,3% (perso dal Carroccio) e sale al 10,6%. Un dato che dimostra quanto paghi la coerenza e la chiarezza politica. Resiste in quinta posizione Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi raccoglie il 7,4% delle intenzioni di voto degli elettori intervistati.

Il sondaggio Ixè per Cartabianca, gli altri partiti

I restanti partiti si attestano tutti sotto la soglia del 5%. Italia Viva si ferma al 4,5%, +Europa al 3%. La Sinistra sale al 2,2%, mentre Europa Verde scende all’1%. A crescere è poi il numero degli indecisi o degli astenuti, che rappresenta il 37,6% del campione intervistato.

Roberto Weber, presidente dell’Istituto Ixè, ha spiegato: «Nel sondaggio si registra lo sfondamento di Fratelli d’Italia. Per un voto che FdI dà alla Lega di Salvini, 3 voti dal Carroccio si spostano sul partito di Giorgia Meloni. Quindi abbiamo questa radicalizzazione sulla destra e il centrodestra arriva a quota 49,5%».