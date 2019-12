Gli italiani hanno le tasche piene del governo Conte. Il premier continua a perdere colpi. I numeri del sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà “scattano” una fotografia a tinte fosche per l’esecutivo mentre Matteo Salvini e Giorgia Meloni continuano a volare.

Fiducia nei leader, Meloni vola al 30 per cento

Lontani i tempi in cui Conte sembrava aver conquistato il cuore degli italiani. Cifre alla mano il presidente del Consiglio paga a caro prezzo gli scivoloni di questa settimana. A partire dal Patto salva Stati che gli italiani giudicano un pericolo e considerano Conte colpevole di averlo firmato all’insaputa di tutti.

Matteo Renzi in fondo alla classifica

Il leader leghista è ancora in cima alla classifica per fiducia confermando il 40 per cento. La leader di Fratelli d’Italia lo tallona conquistando il 30 per cento. Giorgia Meloni è indubbiamente il capo politico che cresce maggiormente e a vista d’occhio ottenendo un risultato straordinario. Che si accompagna al trend costante di crescita di Fratelli d’Italia, quotato all’11 per cento.

Brutte notizie per Luigi Di Maio, la cui fiducia scende progressivamente. Oggi il leder grillino deve accontentarsi del 22 per cento. Non si muove di un centimetro nella classifica dei leader più apprezzati, Nicola Zingaretti, come il suo partito, . Anche il leader dem deve accontentarsi di un misero 22 per cento. Pessima la performance di Matteo Renzi, nell’occhio del ciclone per l’inchiesta su Open. Il leader di Italia Viva è in fondo alla classifica con il 14 per cento.