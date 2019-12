La deputata azzurra Micaela Biancofiore ha lasciato il partito e presto aderirà al gruppo Misto della Camera. Biancofiore, esponente storica forzista, si sarebbe dimessa dopo 26 anni di militanza non per aver perso l’incarico di coordinatrice regionale del Trentino Alto Adige ma per la persona nominata al suo posto, considerata dalla stessa deputata un esponente non iscritto al partito e che non avrebbe mai mosso un dito per Forza Italia.

Un addio che lascerà un segno. Micaela Biancofiore si definì in passato l’amazzone di Berlusconi. Tra le più agguerrite nel difendere il suo leader dagli attacchi e dalle critiche. Nessuno avrebbe mai pensato che proprio lei potesse abbandonarlo ora, nell’ora del declino e dell’inevitabile uscita di scena dalla politica. Invece accade anche questo. Ora Biancofiore asserisce che non riconosce più il partito in cui è politicamente cresciuta per 26 anni. «Con la morte nel cuore, ma anche liberata. La Forza Italia nella quale sono nata e cresciuta, non esiste più». La deputata non condivide più le scelte della dirigenza: «Siamo diventati come i grillini, uno vale uno senza distinguo, senza storia, senza rispetto per le persone», si limita a commentare. E’ di metà novembre il suo appello ai malpancisti azzurri affinché venisse messa la parola fine alle liti interne.

La sua carriera politica – scrive il Corriere – “iniziò nel 1995 alle elezioni comunali di Bolzano, quando Biancofiore ottenne appena 18 voti di preferenza. Ma la futura delfina berlusconiana, non si dette per vinta. Fino a quando nel 2002 diventò consigliera per le Autonomia dell’allora ministro degli Esteri Franco Frattini. Una dopo l’altra arrivano poi le quattro elezioni consecutive a Montecitorio, culminate con la nomina a sottosegretario nel 2013, nel governo Letta”.