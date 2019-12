Sardine in piazza per il raduno nazionale a San Giovanni. Una piazza che le sardine volevano riprendersi, dopo la folla radunata dal centrodestra lo scorso 19 ottobre.

Il leader Mattia Santori, temendo di sbagliare, fornisce risposte sempre più confuse: “Da domani capiremo chi siamo, ci incontreremo, mangeremo insieme, ci daremo delle linee guida”. Cosa vogliono diventare? Non si capisce ancora.Non un partito, assicura Santori. Ma un “gruppo di pressione”. Un gruppo di pressione su una sinistra sfiancata dai suoi stessi errori e che è al governo del paese. Ma la pressione finalizzata a cosa? Ancora risposte evasive: “Ci saranno tavoli di lavoro, ognuno lavorerà per la propria Regione”. Un movimento con un taglio locale, dunque.

Sardine, la benedizione di Anpi e Zingaretti

E’ chiaro però che le sardine sono un gruppo di fiancheggiamento della sinistra. Incassano in rapida successione il grazie via twitter di Zingaretti, la presenza di Niki Vendola a San Giovanni e quella di Flores d’Arcais. In più la benedizione dell’Anpi.

Carla Nespolo, presidente dell’Anpi, ha preso la parola per portare il suo “solidale saluto” alla piazza. “Speranza è la parola che ci unisce. Lotta e speranza, futuro e presente da migliorare. E’ venuta da voi una grande ventata di speranza e impegno democratico. Odio gli indifferenti, e io lo voglio dire forte: l’Anpi è con voi, i partigiani e le partigiane sono con voi”.

Galvanizzati da cotanto incoraggiamento i sardini intonano la solita “Bella ciao” seguita dall’innovativo slogan: “Ora e sempre resistenza”. Ma la connotazione antifascista non si sente solo dagli slogan: c’è anche il banchetto con le magliette antifasciste che ovviamente vanno a ruba. T- shirt con scritto fra l’altro ‘qui nessuno è straniero’, ‘ieri partigiani oggi antifascisti’ ‘stop racism, stop violence’. “Ne stiamo vendendo- dice Franco, titolare del banco – Sono 25 anni che faccio questo lavoro”.

Manca per ora Virginia Raggi, la cui presenza viene invocata da Mattia Santori: “Ci sono tante persone che richiedono una politica seria, non mi stupirebbe che anche una sindaca come Raggi fosse qui oggi”. Una sindaca seria Virginia Raggi? Non serviva altro per capire che il leader delle sardine di politica si intende assai poco…

Ci sono invece le sardine nere, cioè un gruppo di ragazzi africani, le cui richieste sono le solite: via i decreti sicurezza dell'”odiato” Salvini.