Sardine in piazza anche oggi a Palermo. E’ un fenomeno appena decollato e il cui leader Mattia Santori è ricercatissimo da siti, giornali e tv. In vista c’è anche un gemellaggio con il popolo di Friday for Future, i seguaci di Greta per intenderci. Tuttavia, oltre le critiche a Salvini, pare proprio che i protagonisti del movimento non sappiano andare.

La riprova? Mattia Santori non sa bene cosa rispondere ai giornalistic he gli chiedono se è pronto a candidarsi o comunque a ricevere un incarico amministrativo dal Pd se in Regione Emilia Romagna prevalesse Bonaccini.

Il giovane “sardino” prima dice che loro vogliono solo dare un contributo, poi – incalzato dalla conduttrice – ribadisce che loro non sono contro i politici attuali quindi sarebbero incoerenti se creassero una loro lista e finalmente dopo due minuti risponde che non si vuole candidare. Tuttavia il marchio “6000 sardine”, cioè la pagina Fb da cui ha preso il via la mobilitazione delle sardine a Bologna, è stato registrato all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.

Santori nelle interviste rilasciate in questi giorni ha tentato in tutti i modi di negare legami con il Pd. ma sulle strategie future è sempre molto impreciso e fumoso. Dove vogliono arrivare le sardine? “Non lo sanno nemmeno le sardine. È un esperimento riuscito, ma ancora stiamo studiando i risultati”.

Fabio Rampelli (FdI) commenta così il movimento: “Premesso che movimentismo mi fa simpatia, è sempre bello vedere persone che si organizzano. È un fatto positivo per la democrazia. Tuttavia, siccome il Pd non è in grado di intercettare il consenso, costruisce questi movimenti in laboratorio per provare a rigenerare quel consenso che ha perduto. Certo, non si capisce perché questi giovani contestino il centrodestra che non governa né in Regione Emilia Romagna né a livello nazionale. Dovrebbero contestare il potere e oggi il potere è Bonaccini, Zingaretti e Di Maio. Qui gatta ci cova…”.