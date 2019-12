Sardine, in piazza c’è anche chi imita Meloni: “Sono Nibran, sono una donna, sono musulmana”

Sardine in piazza a Roma e c’è anche chi rifà il verso a Giorgia Meloni. Così una ragazza col velo sul palco allestito a San Giovanni: “Sono Nibran, sono una donna, sono musulmana e sono figlia di palestinesi. A chi vuole riaprire pagine buie della storia dico ’non ci avrete mai, non ve lo permetteremo”. La ragazza ha letto assieme ad altri alcuni articoli della Costituzione. “Ovviamente questo non piacerà a Salvini e alla Meloni…”, ha premesso la giovane. Dopo di lei anche una ragazza transessuale ha ripreso le parole della leader di FdI, dichiarandosi orgogliosamente transessuale.

Sardine, Meloni commenta la piazza di Roma

La ragazza musulmana ha imitato il passaggio del discorso di Giorgia Meloni a piazza san Giovanni che è poi diventato un vero e proprio inno pop. “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana e tutto questo non me lo toglierete mai”.

La stessa Meloni aveva così commentato la manifestazione di oggi delle sardine: “Buona manifestazione, per me quando la gente scende in piazza è sempre una cosa interessante. Poi chiaramente io so benissimo chi sono le sardine: è il Pd, che in grande difficoltà, cerca di darsi una veste nuova. Ci sta, ma adesso raccontarla come una manifestazione spontanea, mi pare eccessivo”.

“Diciamo – ha aggiunto Meloni – che quando le manifestazioni sono veramente spontanee il mainstream di solito non le spinge. Il fatto che le sardine siano così coccolate dal mainstream tradisce il fatto che non siano esattamente un movimento spontaneo. Ma quando la gente scende in piazza è sempre una buona notizia, per cui buona manifestazione”.