Sallusti zittisce Vauro: “Quattrocchi mercenario? Allora lo era anche Che Guevara”

Sallusti zittisce Vauro. La memoria di Fabrizio Quattrocchi fa scoppiare scintille nel salotto di Nicola Porro. Scontro durissimo tra il direttore del Giornale e il solito Vauro Senesi a Quarta Repubblica. Si parlava della vergognosa mancata intitolazione del ponte in suo nome a Genova. Un no arrivato dopo la solita cagnara dell’Anpi e dei sinistri tutti. Il vignettista naturalmente è d’accordo e insiste con livore sul fatto che Quattrocchi fosse un mercenario.

Sallusti zittisce Vauro

Dice Vauro: “Lui lo diceva che era un mercenario, lo ha detto in una intervista”, sbotta il vignettista. Alessandro Sallusti ribatte: “Quattrocchi era innanzitutto un contractor“, “non un mercenario”. Che vuol dire? Non è un argomento, attacca il direttore del Giornale. “Anche Garibaldi e Che Guevara, seguendo il tuo ragionamento erano dei mercenari, allora”.

Vauro insiste: “Sì ma non erano fuorilegge rispetto alle leggi italiane”. Mentre sul profilo social di Quarta Repubblica si moltiplicavano i commenti furibondi contro Vauro, incapace di pietas e di orgoglio italiano, Porro interloquiva e metteva parole di equilibrio: Quattrocchi “era anzitutto medaglia d’oro della Repubblica italiana. Di cosa stiamo parlando?”. Tra Sallusti e Vauro c’è un vecchia ruggine, collaudata in tanti anni di talk show in tv con toni sempre accesi.

Ricordiamo le vergognose polemiche da parte dell’Anpi sul ponte Quattrocchi. L’associazione partigiani aveva parlato di una scelta “inopportuna”, sostenendo che quel ponte è da “sempre conosciuto come passarella Firpo”, ossia “il partigiano Attila.