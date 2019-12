Roma come il Titanic. Mentre la nave affonda, si continua a ballare. La città affonda tra i rifiuti e gli scandali. Virginia Raggi si scatena nella danza. La sindaca di Roma ha partecipato all’inaugurazione di un giardinetto, in zona San Giovanni. La zona è stata riqualificata da poco: la prima cittadina della Capitale ha fatto un giro e ha visitato il centro anziani. Ancora da riqualificare. Durante la visita, Virginia Raggi è stata invitata a ballare da un migrante. E ha accettato divertita.

Il video, ovviamente, in pochi giorni ha fatto il giro dei siti di informazione e dei social network. I commenti sono stati numerosi. Tutt’altro che lusinghieri. Radio Savana twitta: “La Raggi (M5s) ha ridotto Roma come GothamCity. 60 bus in fiamme negli ultimi 18 mesi, spazzatura ovunque, risorseInps che bivaccano e spacciano in ogni angolo, omicidi, anziani e bambini costretti a dormire al freddo nelle periferie. E Lei che fa? Balla”.

La Raggi balla mentre Roma affonda

La Raggi fa discutere anche per la mera questione economica. La sindaca ha infatti in programma di spendere per gli stipendi del proprio staff molto di più rispetto ai suoi predecessori Ignazio Marino e Gianni Alemanno. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, nel Bilancio relativo al triennio 2020-2022 è stata prevista una spesa per lo staff della Raggi di oltre 6,5 milioni di euro l’anno, una cifra più alta rispetto a quando c’era il centrodestra o il centrosinistra al Campidoglio.

Lo staff della sindaca può festeggiare: stipendi record

Le motivazioni ufficiali sarebbero quelle di adeguare gli stipendiai nuovi standard, oltre a mansioni che sarebbero aumentate rispetto al passato. Un’operazione in netto contrasto con quanto promesso dai grillini durante la campagna elettorale del 2016. Elezioni che videro uno storico successo del Movimento che nelle intenzioni si apprestava a cambiare le cattive abitudini del Campidoglio. Il Messaggero però ha trovato i numeri che svergognano Raggi e M5s. Nel Documento unico di programmazione, inserito nel Bilancio 2020-2022, si prevedono “per il personale degli Uffici di diretta collaborazione degli Assessori” una spesa pari a “ € 6.555.654,35 per l’anno 2020 e a € 6.557.144,81 per l’anno 2021”.