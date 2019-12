Rimedi naturali per combattere l’influenza? Si possono usare. Anzi, sono l’ideale. “L’influenza passa dopo una settimana se la curi. Ma se non la curi passa dopo 7 giorni”. La battuta dei medici di una volta, torna infatti di moda quando si parla del malanno di stagione. Ecco perché i rimedi naturali sono molto apprezzati da un numero sempre più alto di italiani. Sbalzi di temperatura, vento e pioggia, scarsa protezione dal freddo e dalle intemperie sono alleati di virus e batteri, in agguato in questi giorni di fine autunno.

Oltre 700mila casi di influenza negli ultimi giorni

I casi di influenza sono già oltre 700mila e che tenderanno a intensificarsi nelle prossime settimane, in vista delle feste natalizie. Per evitare di rimanere a letto con febbre e raffreddori proprio durante quei giorni, è bene rispolverare vecchi consigli pratici come