Processo a Salvini, Meloni distrugge Di Maio: «Usi le istituzioni per le tue ripicche» (video)

«Di Maio scandaloso. Usa le istituzioni per le sue ripicche personali». Giorgia Meloni non fa sconti al capo pentastellato. L’annuncio di Di Maio che voterà a favore dell’autorizzazione a procedere per Salvini suscita l’indignazione del presidente di FdI. Meloni denuncia la contraddizione del M5S. Nei giorni del caso Gregotti (la nave con gli immigrati a bordo), Di Maio era al governo con Salvini. Ma non ebbe nulla da ridire. Oggi invece si dice d’accordo con chi vuole processare il leader della Lega per sequestro di persona. È un caso clamoroso (e scandaloso) di uso delle istituzioni per regolare conti privati. L’attacco a Di Maio è contenuto in un video pubblicato sulla pagine Facebook di Giorgia Meloni.