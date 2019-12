Conte si meraviglia di me. Non deve stupire che l’attuale presidente del Consiglio possa essere meravigliato da chi difende l’interesse nazionale e rimane coerente. C’è un partito che al Senato ha votato contro la legge di delegazione europea che prevedeva, al suo interno, il Meccanismo Europeo di Stabilità e quel partito era Fratelli d’Italia, unico partito del Parlamento che ha votato contro. Mi sarei aspettata che almeno raccontasse tutta la storia.

Però alla fine ieri il premier ha dovuto smentire se stesso, il suo governo, il suo ministro dell’economia. Conte ha detto che non doveva sottoscrivere l’accordo sul Mes fino a quando non ci fosse stato un pronunciamento ufficiale e un dibattito dedicato a questo tema. E ha giurato: “Io sono stato fedele a quel compito”.

Chi ha mentito fra Conte e Gualtieri?

Ma non ha spiegato perché il suo ministro dell’economia la settimana scorsa ha detto che il trattato non è emendabile. Perché delle due l’una. O il trattato è emendabile perché siamo ancora di fronte a un dibattito in itinere e quindi vedremo se nei prossimi giorni riusciremo, anche sulla base delle indicazioni che arrivano dal suo partito di maggioranza, a modificare il trattato sul quale state lavorando. Oppure ha ragione il ministro Gualtieri e il trattato non è modificabile, il che vuol dire che lo avete sottoscritto e avete dato un accordo che non eravate autorizzati a dare su questo trattato dal Parlamento italiano.