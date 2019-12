Nigeriano stupra una bimba di tre anni: incastrato dal Dna sotto le unghie della piccola

Nigeriano stupra una bimba di tre anni. È arrivata finalmente la condanna del tribunale di Brescia nei confronti del richiedente asilo nigeriano accusato della violenza su una bimba di soli tre anni avvenuto lo scorso mese di aprile. “Non ci sono parole giuste per descrivere un simile orrore, non esistono. Chi compie atti del genere non merita alcuna pietà ma solo che venga giudicato per il mostro che è: lo dobbiamo alla vittima, lo dobbiamo alla famiglia”. Si esprimeva con queste parole Giorgia Meloni all’indomani dell’orrore accaduto a Brescia, dal suo profilo Fb.

Lo stupro in casa di amici

Fu una notizia che sconvolse per le circostanze in cui avvenne. Ospite della sorella residente nel comune di Castegnato, in provincia di Brescia, il 23enne nigeriano, con un permesso di soggiorno provvisorio, si trovava da una famiglia di amici. Rimasto solo con la figlioletta della coppia, aveva abusato di lei. La piccola aveva pianto, il padre era accorso. Ma senza alcuna evidenza, il papà si era limitato a portare via la figlia dalla stanza. Più tardi era stata la mamma, mentre aiutava la piccola a prepararsi per andare a dormire, a trovare tracce di sangue sulle mutandine e sulle parti intime della bambina. Che lamentava anche dei dolori.

I medici del pronto soccorso pediatrico degli Spedali Civili di Brescia avevano poi confermato l’avvenuta violenza. Le lesioni ai genitali della piccola erano segni evidenti di un atto sessuale, anche se non vi era stata penetrazione.

Arriva la condanna per il nigeriano

A seguito della denuncia dei genitori l’uomo era finito dietro le sbarre con l’accusa di violenza sessuale aggravata su minore. L’uomo ha sempre continuato a professarsi innocente. Fino a quando non è stato smentito dal test del Dna eseguito su alcuni campioni biologici prelevati dalle sue mani e dalle unghie hanno fornito la prova decisiva. Gli esami clinici hanno certificato la presenza di tracce di Dna della piccola vittima su di lui. Processato tramite rito abbreviato, il nigeriano dovrà scontare 2 anni ed 8 mesi di reclusione.