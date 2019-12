Papaboys e suore in piazza a Grosseto con le Sardine. Al sostegno “ideologico”, già arrivato qualche giorno fa, si aggiunge adesso anche una vera e propria “scesa in campo” nell’agone politico. Non è un caso, visto che il Vaticano, come ha più volte ribadito Papa Bergoglio, considera giusto e indispensabile che i cattolici facciano politica, si “immischino”, anche senza schierarsi con un partito.

E così, oggi, è andata in scena la manifestazione delle Sardine “bergogliane”, a Grosseto. Suore e Papaboys erano mischiate tra i cinquemila che si sono radunati nella cittadina toscana a piazza San Francesco. Con le note di Giorgio Gaber c’erano in testa proprio i Papaboys con il loro presidente Daniele Venturi.

Sardine “vaticane” accanto ai soliti partigiani

“Incuriosite” dal movimento civico che ha riempito piazza San Giovanni a Roma, anche un gruppo di suore. Il presidente dell’Anpi Grosseto Corlito dal palco ha scandito:”Siamo entusiasti di essere qui con migliaia di cittadini”. Le quattro sardine maremmane che hanno organizzata la manifestazione a Grosseto, Cinzia, Agnes Emanuela, e Livia si sono mostrate altrettanto entusiate: ” Diamo forza a questa provincia”. E ancora:”Paole chiare non parole chiave”. Ha sintetizzato la manifestazione delle Sardine maremmane Daniele Venturi, presidente dei Papaboys: “Il concetto che esce dall’incontro di Grosseto è questo: riprendiamo la Costituzione in mano e rimettiamoci a leggerla . In casa, a scuola, in autobus, a casa”. Con le suore, i Papaboys, i partigiani. Un’Armata Brancaleone benedetta da Bergoglio, che sulla politica ha le idee chiare. Sa bacchettare i politici, ma solo di una parte. Come Matteo Salvini. Per le Sardine, di lotta e di governo, a quanto pare è già arrivata l’assoluzione a distanza. Come già era avvenuto per il governo giallo-rosso.