Meloni difende la mamma nigeriana insultata. Calenda si complimenta e viene processato

Vietato riconoscere quando l’avversario ha ragione. Potrebbe costare caro. “Chapeau. Brava e netta”. Carlo Calenda su Twitter osa complimentarsi con Giorgia Meloni. Motivo? Il commento coraggioso sugli insulti razzisti alla donna nigeriana dopo aver perso la figlioletta di appena 5 mesi.

Giorgia Meloni: provo schifo per quelle parole

«Da madre non posso che provare profondo disprezzo per chi è così infame. Insultare una donna straziata dal dolore più atroce che si possa provare. Non ho parole, che schifo». Così su Facebook la leader di Fratelli d’Italia alla notizia di quegli epiteti rivolti alla donna disperata: “Mettetela a tacere, quella scimmia”. Come dare torto alla Meloni?

Calenda si complimenta con la leader di Fratelli d’Italia

Eppure il fondatore di Azioneviene criticato duramente dai suoi followers su Twitter. Ma Calenda non ci sta e ribatte colpo su colpo. Sempre via social, ieri, l’europarlamentare aveva invocato un intervento della Meloni e di Salvini. «Quello che è successo ieri a Sondrio è vergognoso. Ora io credo sia giusto chiedere a Matteo Salvini e Giorgia Meloni di prendere una posizione su quanto avvenuto», aveva scritto. Una volta registrata la dura condanna della leader di FdI, Calenda si complimenta. Ma i suoi beniamini non glielo perdonano.

Il processo sui social al fondatore di Azione

«Fosse anche coerente con il suo messaggio politico, sarebbe bellissimo», scrive Ylenia Acquaviti a Calenda. «Le battaglie si vincono un metro alla volta. La Meloni ha condannato senza se e senza ma. Questa volta ha fatto la cosa giusta. Cerchiamo di riconoscerlo semplicemente”, è la risposta dell’europarlamentare. Più duro CaneDuca che scrive «Tutto becerume da antifascisti militanti. Onorevole scusi ma dovrebbe prendere le distanze da questi commenti vergognosi». Ancora una volta Calenda rilancia. «Ho già risposto. La Meloni ha fatto la cosa giusta. Altri commenti sono a mio avviso in questo caso del tutto sbagliati». E ancora: «Con questo Calenda ha messo l’ultimo chiodo alla sua possibile appartenenza alla sinistra. Appoggiando la Meloni che parla di derisione invece che di razzismo. Vai Carletto, insegna agli angeli cos’è il cerchiobottismo della Dc», scrive Matteo Sciutteri. Immediata la risposta del leader di Azione: «Posso spiegare a te cos’è la stupidaggine ideologica. Ho chiesto ieri che Salvini e Meloni condannassero un episodio orrendo. La Meloni lo ha fatto. Giusto riconoscerlo. Non mi trascinerai nel “tanto peggio, tanto meglio”. Non è sinistra, è semplice idiozia che avvelena il paese».