M5s in fibrillazione: Fioramonti sbatte la porta. E Morra prepara la vendetta

L’ex ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti lascia il M5s e aderisce al Gruppo Misto della Camera “a titolo puramente individuale”. Lo annuncia in un post su Facebook. Aveva usato lo stesso Social, Nicola Morra, per scrivere un post molto criptico. Proprio il senatore grillino che veniva dato come suo successore all’Istruzione, ha masticato amaro. E la sua risposta lascia intendere che la guerra intestina è appena iniziata.

Fioramonti attacca duramente il Movimento

Partiamo dal dimissionario ministro dell’Istruzione. “Il Movimento 5 Stelle – scrive – mi ha deluso molto. So che esiste un senso di delusione profondo, più diffuso di quanto si voglia far credere. È come se quei valori di trasparenza, democrazia interna e vocazione ambientalista che ne hanno animato la nascita si fossero persi nella pura amministrazione, sempre più verticistica, dello status quo”.

“Eppure sono quelli i valori che lo hanno reso essenziale nell’evoluzione politica del nostro Paese e che io non posso rinnegare. Per questo motivo, e per tutti gli attacchi che ho ricevuto, ho comunicato oggi al presidente della Camera la mia decisione di lasciare il Gruppo parlamentare ed approdare, a titolo puramente individuale, al Misto”.

“Il M5s mi ha deluso, non è più quello che sognavo”

“Per aver mantenuto la parola sono stato preso d’assalto da alcuni media, e va bene. Ma gli attacchi più feroci – lamenta Fioramonti – sono arrivati dal M5s, non criticando la mia scelta, ma colpendo la mia persona. Anche se tutti, ma proprio tutti, sapevano da mesi come la pensavo”.

Non ho mai nascosto nulla. In questo percorso, ho incontrato tante persone che mi hanno sostenuto. Dentro e fuori dal Movimento. E non c’è niente di male se con alcune di queste persone si è cercato di collaborare per riportare in auge temi cruciali come l’ambiente, lo sviluppo sostenibile, la formazione e la ricerca. Sono questi – conclude Fioramonti – i veri temi del presente e del futuro. E invece tutti parlano di altro. Si è parlato di gruppi, correnti, partiti. Tutte parole al vento per riempire giornali e pagine web”.

Il messaggio in codice di Morra al M5s

Sulla sua pagina Facebook Morra cita invece una stazione ferroviaria giapponese “fantasma” per mandare un messaggio oscuro. Ad avversari e ad alleati. Non ha digerito la delusione per essere stato sorpassato da ben due candidati, al ministero di viale Trastevere. “Ora converrebbe che, facendo un grande respiro, si capisse che il silenzio e la riflessione in certi momenti sono fondamentali per resistere e per ripartire. Abbiamo responsabilità enormi. Ricordiamocelo”. Al di là del senso, la citazione della stazione ferroviaria è ovviamente una bufala che circola sul web. Come spiega bene questo blogger giapponese. Il quale definisce “ignorantissimi” coloro che forniscono la versione di Morra. E lo volevano pure come ministro dell’Istruzione.