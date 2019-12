Lo squalo torna a fare paura. È di poche ore fa la notizia di una turista francese 45enne rimasta gravemente ferita in un attacco di un predatore del mare alle Seychelles. Lo ha reso noto Dominique Mas, l’ambasciatore francese nella nota località turistica dell’Oceano Indiano. La donna stava nuotando quando lo squalo l’ha avvicinata e attaccata a un braccio.

Squalo attacca una turista alle Seychelles

Più precisamente, secondo quanto si apprende, la donna è stata ferita a un braccio mentre nuotava al largo di Praslin, la seconda isola più importante dell’arcipelago. La 45enne francese, ancora sotto choc e sanguinante, è stata subito trasportata in ospedale, dove è stata operata nella notte. Sempre secondo quanto riferito dall’ambasciatore, la turista non sarebbe in pericolo di vita.

L’ultimo precedente nell’isola risale al 2011 quando…

Lo choc è stato comunque tanto. Anche perché, stando ai precedenti e alle statistiche, gli attacchi di squali alle Seychelles sono rari. Non impossibili certo, ma rari. L’ultimo accertato, però se lo ricordano in molti in quei luoghi. Risale all’agosto del 2011, e si verificò sempre al largo di Praslin. In quell’occasione le vittime della feroce aggressione furono due turisti, un francese e un britannico, che rimasero uccisi. L’attacco dello squalo fu particolarmente violento. E per i due non ci fu nulla da fare…