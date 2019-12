Legittima difesa o omicidio volontario? In Emilia un nuovo caso fa discutere. Ha sparato dalla finestra dopo aver sorpreso degli uomini davanti alla sua porta, uccidendone uno. E’ quanto accaduto all’alba di oggi a Bazzano, Bologna. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna Borgo Panigale hanno quindi avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto intorno alle 5.10. Il 112 dei Carabinieri di Bologna, ha ricevuto la telefonata di una donna, residente in una casa di campagna. La donna riferiva che il marito, dopo aver sorpreso delle persone ad armeggiare davanti alla porta d’ingresso, aveva esploso dei colpi di pistola da una finestra.

Uscendo di casa in attesa dei Carabinieri, i due coniugi, secondo quanto raccontato ai militari, hanno rinvenuto il cadavere di un uomo. Giunti sul posto, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, unitamente ai Carabinieri di Bazzano e del Nucleo Investigativo di Bologna, hanno verificato che l’arma utilizzata dall’uomo era regolarmente detenuta. I sanitari del 118 hanno accertato il decesso dell’uomo che non è ancora stato identificato perché sprovvisto di documenti di riconoscimento. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dell’Arma per valutare la legittima difesa.

La nuova legge ha cambiato l’articolo 52 del codice penale rafforzando la tutela di chi reagisce ad una violazione del suo domicilio. La difesa adesso sarà sempre legittima per chi, all’interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati, respinge l’intrusione di una o più persone. Se fatta con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica.