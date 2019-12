La Roma a un passo dalla vendita al magnate Friedkin. Tifosi scatenati sui social

Manca poco, e la Roma passerà da James Pallotta a Dan Friedkin. Come si legge sul Corriere, l’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Ormai tutte le mosse sono state fatte. La società giallorossa a breve, a Borsa chiusa, potrebbe diramare un comunicato in cui si parla di «intesa verbale» ormai raggiunta. Un’eventualità che a Trigoria stanno valutando insieme alla Consob. Dan Friedkin, quindi, entro la fine dell’anno diventerà il nuovo proprietario della Roma. Subentrando a Pallotta, alla guida del club dall’agosto 2012.

Roma, l’offerta del magnate texano

Lo sprint decisivo nella notte tra sabato e domenica. Il magnate texano che ha aumentato la propria offerta per rilevare le quote di AS Roma Spv Llc, società che ha dentro di sé il club. E anche il progetto dello stadio che sorgerà a Tor di Valle, sul quale però non c’è ancora l’ufficialità, che dovrebbe arrivare a gennaio da parte del Campidoglio.

La valutazione, si legge sul Corriere, dovrebbe oscillare tra gli 800 e gli 850 milioni netti. Da cui vanno sottratti i circa 270 di debito del club e i 150 di aumento di capitale (un terzo da versare entro il 31 dicembre) già approvato dall’assemblea dagli azionisti. La forbice varierà a seconda delle modalità di pagamento. Ci vorranno alcuni giorni, forse un paio di settimane, per formalizzare tutto, ma la Roma tra poco avrà un nuovo proprietario.

La gioia dei tifosi

I tifosi su Twitter si scatenano per l’arrivo di Dan Friedkin alla guida del club. Sul social, come si legge sul Corriere dello Sport il nome del magnate californiano (che lavora in Texas) è diventato in poche ore di tendenza. Tutti i tifosi stanno parlando di lui, della sua voglia di comprare la Roma e di come potrà cambiare la squadra con il suo arrivo. «Con lui la squadra crescerà, sono convinta che si potrà finalmente conquistare un trofeo», il commento sui social di Anna. «Fonseca vuole rinforzi, con Friedkin potrà averli», scrive Marco.