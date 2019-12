Sulla manovra economica ormai la sceneggiata è davvero insopportabile. Nemmeno due ore di vertice in serata sono riuscite a sciogliere i nodi di una maggioranza di governo sempre più lacerata tra i vari partiti colpiti da ansia da prestazione.

Non c’è infatti l’accordo nella maggioranza sugli emendamenti ai documenti di bilancio all’esame del Parlamento. La riunione tenuta a Palazzo Chigi, a quanto si apprende da più fonti, è stata aggiornata: ci si rivedrà domani.

Una manovra affidata all’inconcludenza

In pratica, sono sempre più inconcludenti. Oggi a far barcollare il governo Conte era stata Italia Viva con i suoi emendamenti contro le tasse sulla plastica e sullo zucchero. L’iniziativa aveva suscitato reazioni irate nel resto della maggioranza con i parlamentari di Renzi che se ne erano andati dalla riunione di maggioranza. Salvo poi rientrare dopo una mezzoretta, avendo “ottenuto” la convocazione di un vertice per le 17.

Ma la riunione non ha registrato passi in avanti, se si è stati costretti a riconvocarne una nuova per domani. Ogni singola riunione ormai è preceduta e seguita da un’infinità di consultazioni prima e dopo all’interno di gruppi e partiti. In pratica non si fa mai giorno, facendo crescere sempre più la sfiducia dei cittadini sulle possibilità che il governo possa rimettersi in carreggiata.

La maggioranza balla ma il popolo non si diverte

Una manovra economica piena di tasse alla vigilia di quello che sembra ormai prossimo, ovvero l’appuntamento anticipato con le elezioni politiche, sta provocando ansia nella maggioranza e ciascuno alza la propria asticella.

La coalizione non ha più senso di esistere, non ha alcuna possibilità di andare avanti. Del resto non c’è solo la manovra economica ad ostacolare il percorso di Conte. Solo per restare alle liti più recenti – e ancora in corso – i nodi delicatissimo legati al fondo SalvaStati e quello in materia di prescrizione dei processi.

La maggioranza balla, ma il popolo non si diverte.