Juve e Lazio volano a Riad. Domenica si gioca la Supercoppa italiana. La seconda edizione in Arabia Saudita. Rettangolo di gioco lo stadio dell’Università di Re Sa’ud. Cristiano Ronaldo e i vincitori dello scudetto se la vedranno con Milinkovic-Savic e i titolari della Coppa Italia. Un contratto, firmato nel giugno 2018 dalla Lega con il Ministero dello Sport e la Sela Sport. Che prevede che, dopo la finale del 2018 e quella del 2019, ne venga giocata nello Stato arabo un’altra delle prossime tre. In realtà le parti sono soddisfatte di come stanno andando le cose. E sono già iniziati i contatti per arrivare a una nuova intesa, con tanto di rinnovo. Anche se lo scenario è prematuro, potrebbe persino cambiare la formula della Supercoppa. La Liga spagnola, per dire, ha cambiato tutto a gennaio. E ha ottenuto la bellezza di 30 milioni di euro contro i 7,5 della Lega. Qualcosa si farà. Da notare che la sfida tra bianconeri e biancocelesti si svolge per la quinta volta. Circostanza che rende l’incontro il più ricorrente nella storia della manifestazione. Per dire, la Juve, partecipa alla Supercoppa italiana per l’ottavo anno di fila. Perciò i bianconeri batteranno il record detenuto in precedenza dall’Inter. Inoltre, per l’undicesima volta il trofeo sarà assegnato fuori dai confini italiani (per l’ottava volta in Asia). Calcio d’inizio fissato per domenica alle 17,45. Il primo trofeo della stagione stimola l’attesa. Vinca il migliore.